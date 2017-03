Insolite : Un Toyota Hilux tracté par des véhicules radiocommandés !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Derrière cette publicité insolite, Toyota célèbre son célèbre pick-up Hilux et rend hommage à un fabricant de jouets japonais : Tamiya.

Dans les années 80, Tamiya, un célèbre fabricant de jouets japonais, proposa aux enfants une version radiocommandée du Toyota Hilux. Pour que les parents achètent la voiture à leurs enfants, Tamiya réalisé une publicité originale : plusieurs Hilux miniatures tractaient un Hilux à l'échelle 1 ! Des décennies plus tard, Toyota inverse les rôles…



[La publicité Tamiya des années 80 pour le Hilux]



Petits mais costauds

Pour rendre hommage à Tamiya et faire la publicité de son pick-up, Toyota UK a repris l'idée du fabricant de jouets en faisant tracter son pick-up par une quinzaine de véhicules miniatures. Il s'agit d'une véritable prouesse puisque le pick-up de Toyota pèse 3,2 tonnes !



Les voitures radiocommandées de Tamiya bénéficient d'un couple de 23.2 Nm et d'un véritable moteur électrique couplé à une boîte de vitesse de trois rapports. Pour la publicité, Toyota utilise le RN36, la troisième génération du pick-up Hilux. Vous remarquerez que le conducteur du pick-up porte un casque, preuve que l'humour de Toyota UK est bien anglais.



Lancé en 1968, le pick-up Hilux est devenu célèbre de manière improbable à cause du conflit tchado-lybien de 1987. Utilisé par les deux camps, le conflit fut rebaptisé « Toyota War », soit en français, la guerre des Toyota !



Depuis 2015, Toyota commercialise la huitième génération de son Hilux. Il est vendu en France à partir de 26.220 euros et affiche une consommation de 7,0 litres aux 100 km. Disponible en version utilitaire ou civile, trois niveaux de finitions sont disponibles. Sous le capot, on trouve un moteur 4 cylindres de 2393 cm3. Il peut atteindre la vitesse maximale de 170 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 13 secondes.



