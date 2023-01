Insolite : une Funny Car explose en pleine course !

Le Funny Cars est un style de Dragster plutôt étrange, d’où son nom. La dernière compétition de ce type a dévoilé une Dodge Charger qui a explosé en pleine course !

Habituellement, lorsque sa voiture se met à brûler, le pilote ne sort pas nonchalamment de son véhicule comme si de rien n’était …

Beckman concourait pour la troisième session de qualification au New England

Jack Beckam : le maître zen

Jack Beckman a conservé son sang-froid, à la manière d'un yogi. Lorsque son équipe vient à la rencontre du pilote sur le circuit, il lance : «Je vais bien, je vais bien. » Comme si de rien n’était, il sort de ce qui reste de sa voiture de sport retire ses gants et observe son châssis.

dash; Coy Wire (@CoyWire) 6 juin 2016 temp" data-text=" Coy Wire" data-_target=""> Coy Wire , un journaliste de CNN a d’ailleurs commenté cet exploit par ce titre « Battre le cancer. Servir notre pays. Se promener à côté d’une boule de feu. Jack Beckman est incroyable. »