Insolite : une Lamborghini Gallardo spéciale accidentée en Malaisie

En voulant doubler un camion, un étudiant au volant d'une Lamborghini Gallardo Malaysia Edition a entraîné un lourd accident, sans faire de blessé, samedi 22 mars dans la région de Gua Musang (Malaisie).

La Lamborghini vraiment pliée

Nouvelle Lamborghini abîmée, toujours en Asie. Cette fois, après l'Aventador LP 720-4 50th Anniversary Edition de Hong Kong, nous allons plus au sud, en Malaisie, dans la région de Gua Musang. Samedi 22 mars, un étudiant de 25 ans - probablement de fortuné - roulait au volant d'une Gallardo.



En tentant de doubler un camion, il jugeât mal le trafic venant en face et vint percuter un camion allant lui même rentrer dans un taxi, ce dernier ayant fini sa route en contrebas de la chaussée. Le choc est violent sur la Lamborghini, dont la partie droite du pavillon se tord. Notre conducteur du jour a don littéralement plié sa Lamborghini.



Heureusement, tout le monde en sort vivant, seul le conducteur de la Gallrdo est légèrement blessé. Par contre le supercar italien a perdu une roue, la majeure partie de l'avant et le châssis est touché.



Une série très limitée

Et pour enfoncer le clou, ce n'était pas n'importe quelle Gallardo, car un des 20 exemplaires de la série spéciale "Malaysia Limited Edition". Cette dernière est basée sur la version deux roues motrices, la LP 550-2 Valentino Balboni au V10 de 550 chevaux/540Nm (3,9 s pour le 0-100 kmh, 320 km/h en pointe), mais adopte les éléments extérieurs plus agressifs de la LP 570-4 Superleggera (jantes, jupes et spoilers noirs), avec ici un aileron arrière fixe et une livrée orange à bande blanche centrale, typique de la Balboni.



Le coût toutes taxes comprises d'une Lamborghini Gallardo Malaysian Limited Edition (ou MLE) est d'environ 1,68 million de ringgits, soit 370.000 euros.