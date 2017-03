Insolite : Une Lamborghini Huracan pour… cinq dollars ! Mais comment est-ce possible ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La Lamborghini Huracan est une sublime supercar qui nécessite pas moins de 180.000 euros pour l'acquérir. Mais voilà que sur le site spécialisé de vente automobile, www.iaai.com, il est possible d'en acheter une pour seulement cinq dollars. Mais que cache cette offre si alléchante au premier abord ?

Le propriétaire vous laisse les clés

La petite annonce a été publiée il y a quelques jours par un Américain résidant à Baton Rouge, en Louisiane, une ville principalement connue pour être le berceau de la chanteuse Britney Spears.

Et lorsqu'on découvre la photo du bolide, on comprend mieux son prix. Cette Huracan est entièrement détruite. Selon l'information donnée par le propriétaire, la supercar a été victime d'un incendie. Du coup, il ne reste que le châssis du véhicule et quelques éléments mécaniques.





On ne sait pas si c'est un trait d'humour, mais le malheureux propriétaire indique qu'il possède encore la clé pour démarrer le véhicule.



Des incendies récurrents chez Lamborghini

A la base, cette Lamborghini était 100% noire, que ce soit la carrosserie ou son habitacle. Sous le capot, on trouvait un V10 5.0 litres développant 500 chevaux. Le bolide pouvait atteindre la vitesse de 319 km/h et passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

A noter que les incendies sur les modèles Lamborghini sont fréquents. En septembre 2014, une Lamborghini Huracan Verde Mantis avait pris feu en Hongrie. Et en 2012, 1.491 exemplaires de la Lamborghini Gallardo avait été rappelés par le constructeur italien en raison d'un risque d'incendie.

► Insolite : Une Lamborghini Gallardo finit dévorée par les flammes sur un parking

► Insolite : pourquoi la Lamborghini Aventador a-t-elle brûlé à Dubaï ?

[Grand Format : Lamborghini Huracan vs McLaren 650S, duel de supercars]



[Plein Phare : Les 50 ans de Lamborghini]