Insolite : une Maserati 4200 convertie en Alfa Romeo 8C à la vente !

Si vous ne savez pas choisir entre une Maserati et une Alfa Romeo, vous pouvez acquérir un véhicule se situant à la frontière entre les deux. A savoir un modèle Maserati 4200 qui reprend les codes esthétiques de l'Alfa Romeo 8C.

L’imagination n’a définitivement pas de limites pour certains, la preuve avec ce Coupé Maserati 4200 transformé en Alfa Romeo 8C.







Maserati ? Alfa Romeo ? Maseromeo ?

La ressemblance est plus que troublante, presque impressionnante. Un individu met en vente une voiture pour le moins originale - du jamais-vu à notre humble connaissance - à mi-chemin entre deux modèles italiens. L’homme ou la femme qui détient ce véhicule a effectué un savoureux mélange en empruntant quelques aspects de l’Alfa Romeo 8C pour les appliquer à sa Maserati Coupé 4200. Et quel résultat !











La proue et la poupe ont subi d’importantes modifications, à l’instar des jantes et des entrées d’air latérales, qui elles, sont directement empruntées au modèle 8C – au même titre que le logo, qui permet un rendu final plus vrai que nature. Ce mariage n'a en réalité rien d'anodin. En effet, le mélange de ces deux modèles est un joli clin d’œil à l’histoire de ce binôme transalpin. Pour rappel, l’Alfa Romeo 8C a été assemblée à Modène, qui n’est autre que le lieu de l’usine Maserati. Plus encore, l'Alfa Romeo 8C repose sur une plate-forme... Maserati.

Dans le cas où vous seriez intéressés, ce véhicule totalement inédit est en vente pour la somme de 15.950 livres, soit un peu plus de 17.600 euros. A la recherche d'un véhicule italien et de l'unicité, celui-ci est définitivement fait pour vous.