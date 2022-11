Insolite : Une Opel Corsa jaune sème la zizanie dans un village anglais !

Bibury est un village pittoresque du sud-ouest de l'Angleterre, situé dans le comté du Gloucestershire. Et depuis plusieurs années, ce village défraye la chronique à cause d'une Opel Corsa jaune.



L'histoire peu banale de la Corsa jaune de Bibury débute en 2015 lorsqu'un octogénaire de Bibury, Peter Maddox, découvre son Opel Corsa jaune (commercialisée sous la marque Vauxhall outre-Manche) fait le tour du web.



En effet, l'Opel Corsa jaune gâche le paysage lorsque des touristes prennent des photos. L'histoire fait le tour du monde mais ne s'arrête pas là. Au début du mois de février, Peter Maddox a découvert sa Corsa vandalisée ! Au total, le montant des réparations s'élevait à 6.000 livres.



A 84 ans, Peter Maddox n'a pas envie de se lancer dans une guerre avec ses voisins. Il déclare alors vouloir acheter une voiture de couleur verte.

Mais à l'heure des réseaux sociaux, Peter Maddox a trouvé un soutien inattendu avec Facebook. Baptisé "Bright Yellow Car Convoy to Bibury on Saturday 1st April 2017", ce groupe de soutien propose tout simplement d'organiser un rassemblement de toutes les voitures jaunes dans le village de Bibury !



Join the Bright Yellow Car Convoy, in support of Peter Maddox who#39;s #corsa was vandalised simply due to it#39;s colour!😔https://t.co/ZIrXh4yvyj pic.twitter.com/rVht5B6u54