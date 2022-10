Insolite : une photo à 53 milliards de pixels pour la nouvelle Bentley Mulsanne

En exploitant une technologie de la Nasa utilisée pour prendre des photos sur Mars, Bentley a fait la promotion de sa dernière grande limousine Mulsanne en vous faisant jouer sur un cliché géant du Golden Gate.

Faire la promotion d'un modèle sur le célèbre pont du Golden Gate à San Francisco (Californie, Etats-Unis), c'est déjà très beau en soit. Mais quand on exploite en plus une haute technologie de la Nasa, c'est carrément un coup markéting de génie. Et en ce sens, Bentley a frappé très fort.



Look closer to see more. Explore the world’s most extraordinary car photograph. #BeExtraordinary pic.twitter.com/8quGQ61c1O dash; Bentley Motors (@BentleyMotors) 21 juin 2016

Mais où est Bentley ?

Concrètement : la marque de Crewe a rassemblé 700 photos individuelles pour obtenir un cliché à 53.000 milliards de pixels, offrant la possibilité de zoomer sur une distance de 700 mètres (une technique similaire à celle utilisée par la Nasa pour réaliser des panoramas sur Mars avec son engin Curiosity). Selon nos confrères d'Autocar, cela équivaut à la taille d'un terrain de football si l'idée d'imprimer une telle image vous venait à l'esprit.

Très fort, ce coup markéting rappelle l'esprit qui anime Bentley dans la réalisation de ses voitures de luxe. Car en zoomant au maximum sur cette photo, on peut distinguer les coutures sur les sièges à l'intérieur de la Mulsanne, avec le B ailé brodé sur l'appuie-tête.



Du sur-mesure

Ce souci du détail est propre à la marque anglaise, cette dernière ayant dévoilé lors du dernier Salon de Genève une version rallongée de sa célèbre limousine, baptisée «Extended WheelBase», avec notamment un empattement rallongé de 25 cm (rien que ça!) et un confort de vie remarquable avec des sièges inclinables, des tablettes tactiles de 10,2 pouces à l'arrière ou encore des tables pliantes.

Décidément, Bentley n'est vraiment pas un constructeur comme les autres. Car on n'oubliera pas qu'en plus de la beauté esthétique, la firme de Crewe sait aussi manier la puissance avec un V8 de 512 équidés dans la « version de base » contre 537 chevaux pour la déclinaison « Speed ». Bien évidemment, tout cela a un prix, à savoir 315.000 euros en entrée de gamme.

