Insolite : une Porsche Panamera repêchée dans le bassin d’Arcachon

Mauvaise journée pour le propriétaire de cette Porsche Panamera, qui a retrouvé sa voiture au milieu de l’eau.

Selon la police, le propriétaire de l’auto, d’origine suisse et de passage dans la région, « ignorait tout du phénomène des marées » et a été surpris par la tournure de la situation. Un photographe a immortalisé la scène, rapportée dans le journal Sud Ouest :

La veille, le propriétaire malchanceux avait en effet stationné sa grande berline allemande sur une rampe d’accès à la plage du Pyla-sur-Mer, une station balnéaire paisible située dans la commune de la Teste-de-Buch, près d’Arcachon , sans tenir compte des horaires des marées. La photo insolite, publiée sur les réseaux sociaux, a été vite partagée et les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Un souvenir de vacances douloureux pour le propriétaire de cette

They said I could be anything: so I became a shark! #PorschePanamera pic.twitter.com/CNLmYvZVGX