Insolite : Quand une Seat Leon Cupra ST affronte... des huskies !

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Direction la Laponie. Si les paysages enneigés et le froid hivernal abrite un certain bonhomme rouge et barbu, la région a récemment été le théâtre d'une confrontation pour le moins insolite. Cherchant à tester sa Leon Cupra ST dans toutes les conditions possibles et inimaginables, Seat a fait appel à Susi Normand et ses 6 acolytes poilus à quatre pattes... des huskies !

Qui sera le plus fort ?

C'est sur le lac gelé Pikku-Nissi, l'un des 188.000 points d'eau dissimulés en Finlande, que le défi s'est déroulé. Par -25°C et avec un mètre de glace sous les roues, le pilote espagnol Jordi Gené s'élance au côté de ses challengers d'un jour.

Il semblerait que, malgré les performances de nos compagnons à quatre pattes, la Seat Leon Cupra ST relève haut la main ce défi. Il faut dire que le véhicule est badgé "4Drive". En clair, il est équipé de 4 roues motrices.

Forte de 280 ch, l'Espagnole est capable de réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes. Des résultats qui lui ont permis en 2014 d'endosser l'écharpe de "compacte à traction la plus rapide" sur le circuit du Nürburgring.