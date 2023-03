Insolite : La voiture transparente vue de l'intérieur

Des chercheurs de l'Université de Keio à Tokyo (Japon) ont développé un système de projection d'images permettant de voir à travers les portes et les sièges arrière, donnant l'illusion d'une transparence pour le conducteur.

La transparence reste un fantasme de l'homme, mais dans le secteur automobile, à part concevoir une carrosserie totalement transparente aussi sécurisée que l'acier ou l'aluminium, cela relève de la science-fiction. Enfin presque.



Transparente ? Presque, et seulement de l'intérieur

Des chercheurs de l'Université de Keio à Tokyo (Japon), Susumu Tachi et Masahiko Inami, épaulé de leur élève Yuji Uema, ont conçu non pas une voiture transparente, mais un système donnant l'illusion au conducteur de se trouver dans une voiture presque totalement transparente. Le but est de faire disparaître les angles morts, et ainsi de voir les éventuels trottoirs, objets ou personnes invisibles à travers la carrosserie.



Afin de paraître au plus fidèle, des caméras vidéos filment les alentours de l'auto, la retranscrivant par un rétroprojecteur placé au sol. Celui-ci envoie les images sur un miroir - disposé entre les sièges avant - renvoyant sur les endroits désirés (ici les portes et les sièges arrière, à la luminosité la plus haute possible afin de gommer les imperfections de surface, le tout sur un revêtement rétroréflécteur (renvoyant la lumière) sous la forme d'une grande couverture. Dans le cas où des passagers prendraient place à l'arrière, le miroir fait également office d'écran.



Toutefois, cela reste une expérimentation, la voiture transparente, même à travers cette technologie, ne sera pas de sitôt sur nos routes.