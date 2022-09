Interview : BMW se lance dans l'hybridation

BMW se met à l'hybride. L'arrivée de deux nouveaux modèles pour 2010 une BMW Série 7 et un BMW X6, fonctionnant à l'essence et àl'électricité, auront recours à des technologies différentes.

Afin d’en apprendre un peu plus sur les deux nouveaux modèles de BMW, nous nous sommes rendus à Munich, au siège de la marque allemande, à la rencontre de Wolfgang Nehse, en charge des trains roulants et de la transmission chez BMW. Il revient sur les principales caractéristiques de l’ActiveHybrid et nous parle de l’avenir du constructeur allemand, qu’il s’agisse d’hybridation ou de moteur électrique.