James Bond - SPECTRE : Un duel Aston Martin DB10-Jaguar C-X75 pour 007

Une première vidéo du 24e James Bond - Spectre - a été dévoilée sur internet. On peut y voir une folle course poursuite dans les rues de Rome entre l'Aston Martin DB10 de 007 et la Jaguar C-X75. Du méchant. Découvrez sans plus tarder le teaser !

Le prochain James Bond, qui porte le nom de "Spectre" fera son apparition au cinéma en novembre 2015. En attendant la sortie du film, les producteurs de Sony Pictures diffusent petit à petit des images. Et Sony Pictures vient de dévoiler une première featurette qui mélange making-off et teaser. On peut y voir une folle course poursuite pour 007 avec son Aston Martin DB10 contre une superbe Jaguar C-X75 !

Aston Martin DB10 vs Jaguar C-X75

Cette course poursuite se déroule à Rome et de nuit. Le réalisateur Sam Mendes a ainsi filmé ce qui semble être l'un des meilleurs moments du film avec un incroyable duel entre l' et une Jaguar C-X75 appartenant à un certain Mr Hinx, le bras droit du méchant !

Dans cette featurette, un membre de l'équipe explique l'Aston Martin DB10 de James Bond a ''spécialement conçue pour le film'' comme l'explique l'un des membres de l'équipe.

