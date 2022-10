Jeep fête les 75 ans de la Willys avec le concept Wrangler 75th Salute

Afin de fêter comme il se doit ses 75 ans, Jeep présente un concept unique rendant hommage à la première Willys MB, le Wrangler 75th Salute Concept.

Jeep présente un concept unique, le Wrangler 75th Tribute.





Hommage à la Willys MB

Rendant hommage à la toute première Jeep sortie des chaînes de production en 1941, la Willys MB, ce concept en reprend de nombreux éléments dans son design. Basé sur le Wrangler, il se veut tout aussi sommaire que la Jeep des années 40. Adieu donc portières et montant centraux, mais l’on retrouve une roue de secours à l’arrière, des crochets de remorquage, ainsi que la fameuse teinte vert kaki du modèle originel, destiné à un usage militaire. Les jantes 16 pouces sont quant à elles habillées de pneus 32 pouces.

Si le Wrangler a pris un peu de poids durant ces sept dernières décennies, il faut tout de même avouer que cette transformation est plutôt ressemblante et lui va plutôt bien.

V6 3,6 sous le capot

Si, à l’extérieur, ce Wrangler 75th Salute reprend quasiment tous les éléments de la Jeep Willys de 1941, sous le capot, exit le petit 4 cylindres de 60 chevaux de la version originelle. En effet, ce dernier est remplacé ici au profit du V6 3,6 litres Pentastar de 284 chevaux et 347 Nm de couple, associé à une boîte manuelle six rapports, que l’on retrouve d’ores et déjà sur le Wrangler de série.

Malheureusement, ce concept n’est pas destiné à la vente, mais les amateurs peuvent se consoler avec l’édition limitée « 75th Anniversary », dotée d’éléments exclusifs rendant hommage aux premières Jeep Willys.