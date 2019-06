Jouer aux jeux vidéo améliorerait les capacités au volant

Selon une récente étude de l’Université de New-York à Shanghai, la pratique des jeux vidéo d’action améliorerait les capacités de conduite, grâce notamment à de meilleurs réflexes.

Capacités visuo-motrices accrues

Les joueurs de jeux vidéo d’actionseraient de meilleurs conducteurs. C’est en tous les cas ce qu’affirme une étude menée par l’Université de New-York à Shanghai parue dans le journal Psychological Science par le chercheur Li Li.

En effet, les joueurs passant environ 5 heures par semaine devant leur console à pratiquer des jeux tels que Mario Kart seraient plus réactifs et performants derrière un vrai volant, avec des compétences visuo-motrices améliorées, essentielles pour la conduite. Ces dernières permettent en effet de coordonner les mouvements avec ce que les yeux voient, engendrant alors une réponse immédiate telle que freiner ou tourner le volant.

Test grandeur nature

Afin de prouver cette théorie pour le moins surprenante, les équipes de chercheurs de l’université ont mis au point un test à l’aide d’un simulateur de conduite. Les cobayes avaient alors pour mission de suivre au plus près possible une ligne droite durant 95 secondes, tandis que des éléments tels que du vent latéral venaient perturber leur trajectoire.

Les scientifiques ont formé deux groupes: des novices n’ayant pas l’habitude des jeux vidéo et des gamers, jouant environ 5 heures par semaine. Ces derniers se sont alors montrés bien plus performants que ceux n’étant habitués à manier la manette. Afin de vérifier cette conclusions, les chercheurs ont alors fait s’entrainer des novices à Mario Kart, tandis que d’autres devaient s’exercer sur un jeu plus stratégique de simulation de parc d’attractions.

Résultat après dix sessions d’une heure, les joueurs de Mario Kart, malgré leur inexpérience ont vu leurs capacités s’améliorer au bout de seulement 5 heures de jeu, alors que ceux ayant joué à Roller Coaster Tycoon III n'ont pas présenté d'améliorations.