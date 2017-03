Justice League : La Batmobile dévoilée !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Quinze secondes ! Le teaser du film Justice League, qui sortira sur les écrans le 17 novembre 2017, ne dure que quinze secondes. Mais malgré sa courte durée, ce teaser permet de voir la Batmobile du film.



Réalisé par Zack Snyder (déjà aux manettes de « 300 », « Man of Steel », « Batman v Superman : Dawn of Justice »), le film Justice League réunira des supers héros comme Batman, Wonder Woman, Aquaman et The Flash. Autant dire que ce film devrait envoyer du très très lourd !



Une Batmobile surarmée

Et pour ça, rien de telle qu'une Batmobile. Comme on peut le voir dans le teaser, elle est beaucoup plus armée que dans le film « Batman v Superman : Dawn of Justice » : on note la présence de canons sur le devant du capot mais aussi d'un alliage qui a l'air bien plus résistant.

Pour Justice League, c'est une nouvelle fois Ben Affleck qui endossera le costume de Batman. Un nouveau costume d'ailleurs, portant le nom de « Tactical Batsuit » et qui lui permettra d'être encore plus fort mais aussi plus mystérieux avec une paire de lunettes qui masque son visage.



► "Batman v Superman" : que serait Batman sans sa fameuse Batmobile ?

► La première Batmobile vendue 92.000 euros aux enchères

[La Batmobile de Batman vs Superman se découvre]



[Cinéma : Le Top 10 des voitures mythiques de films]