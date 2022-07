Ken Block déjà pied au plancher pour son Gymkhana 9 ?

Le roi de la glisse a été surpris sur le tournage d'une vidéo à Buffalo dans l'état de New-York (Etats-Unis) et pourrait bien être en train de préparer l'épisode 9, déjà, de sa célèbre saga « Gymkhana ».

Avec presque 20 millions de vues sur la plus célèbre des plateformes de vidéos depuis sa sortie en février dernier, de l'incontournable Ken Block est d'ores et déjà un carton, même s'il faudra cravacher pour rattraper le 7e opus qui compte presque 37 millions de vues en plus de deux ans. Qu'à cela ne tienne : l'as du volant américain semble prêt à en découdre comme le montre ce cliché assez énigmatique qui a mis la Toile en émoi ces derniers jours.



Grand Format : Bienvenue chez Ken Block !





Gymkhana 9 ou simple vidéo pour un sponsor ?

C'est à Buffalo, dans l'état de New-York, que le roi de la glisse a récemment fait parler de lui sur la Toile en prenant la pose devant la caméra d'un hélicoptère, debout, sur le toit de sa Ford Focus RS garée sur un pont. Pour l'heure, impossible de savoir s'il s'agit du tournage du prochain épisode de son Gymkhana ou une d'une simple vidéo réalisée pour l'un de ses sponsors mais ce qui est sûr, c'est que le pilote américain sait faire le show et arrive toujours à s'amuser à 48 ans comme le prouve son engagement à temps complet dans le championnat du monde FIA de rallycross.





De quoi lui permettre de se mesurer à Sébastien Loeb, nonuple champion du monde en WRC et novice dans cette discipline. « Il est l'un des plus grands pilotes de tous les temps, l'un de ceux qui m'ont fait rêver. C'est un honneur pour moi de me mesurer à lui », a d'ailleurs commenté Ken Block au sujet du Français dans une interview accordée à nos confrères d'AUTOhebdo. L'Alsacien occupe actuellement le 5e rang du championnat, une belle prouesse pour un premier galop d'essai.



Sébastien Loeb essaye sa Peugeot 208 WRX





Quant à Ken Block, seulement 14e à cinq manches de la fin, il faudra sauver les meubles, même s'il y a fort à parier que le natif de Long Beach (Californie) a de quoi envoyer sous la pédale.



Ken Block en plein Shakedown avec sa Ford Focus RS RX