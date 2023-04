Le Kia Venga électrique débarquera en 2012

Pimpant petit monospace venu de Corée, le Kia Venga héritera d'une motorisation électrique fin 2012. Aujourd'hui disponible en essence et diesel, il élargira sa gamme pour séduire les écolos.

Fin 2012, sera lancé le Kia Venga EV, ou électrique. Cette variante voltée arrivera 4 ans après le lancement du monospace.

Pour la ville seulement

Si la motorisation du prototype est reconduite, le Kia Venga électrique sera limité à un usage urbain principalement. Si son moteur de 60 kW (84 chevaux) lui permettra d'atteindre les 130 km/h et des accélérations plus que suffisantes (8,1 secondes au 0 à 100 km/h), son autonomie ne lui alloue que 140 kilomètres de trajet en une seule recharge. Recharge justement, elle prendra 6 heures pour atteindre les 100% sur secteur 230V. Sur les bornes à recharge rapide, à haut ampérage et 380V, tutoyer les 80% ne demandera que 25 minutes.

Actuellement en tests

Le Kia Venga électrique est pour le moment en phase de tests intensifs. 250 unités se chargeront de la mise au point du véhicule durant les 2 prochaines années, avant le lancement final. Points à surveiller, la durée de vie et la tenue des batteries par tous les temps et environnements.

Un futur succès ?

Le Kia Venga est armé de sérieux arguments. Réussi esthétiquement, ce monospace rival des Citroën C3 Picasso, Opel Meriva et du dernier Toyota Verso-S a séduit plus de 5.000 clients en 2010, grâce à sa garantie 7 ans, sa présentation intérieure, son équipement. La version électrique sera plus porteuse en termes d'image que de chiffre d'affaire, mais il n'aura aucun rival. 2.500 exemplaires sont visés sur l'année 2013.

Et pour les allergiques au silence, une sonorisation virtuelle sera activable pour la sécurité des piétons et cyclistes.