L'électrique selon Chrysler

C'est au tour de Chrysler de se lancer réellement dans la course aux modèles électriques. La marque nous présente 3 prototypes: une Dodge, une Jeep et une Chrysler.

Chrysler LLC compte proposer des voitures électriques dans ses trois marques : Chrysler, Dodge et Jeep. Concrètement, le groupe proposera déjà un modèle aux acheteurs nord-américains en 2010. Celui-ci sera disponible en Europe après 2010. Par ailleurs, une centaine de véhicules électriques Chrysler sillonneront les routes dès 2009 dans des flottes d'autorités publiques, d'entreprises, de services et de développement. Ces véhicules électriques disposent d'un moteur électrique qui entraîne les roues, d'une batterie lithium-ion et d'un contrôleur qui assure la gestion de l'énergie. Ce système de motorisation électrique est développé à la fois pour équiper des modèles à transmission aux roues avant ou arrière, ou à transmission intégrale. Un petit moteur essence s'ajoute à cela pour les modèles Range Extended. Il sert tout simplement de générateur pour augmenter l'autonomie des voitures en rechargeant les batteries.



La Dodge EV est une voiture de sport biplace aux roues arrière motrices. Son moteur électrique a une puissance de 200 kW (268 ch) et un couple de 650 Nm. Le 0 à 100 est effacé en moins de 5 s. Elle est également capable d'atteindre les 190 km/h. Son autonomie, après recharge complète de 4 heures sur 220 V, est de 240 à 320 km. Le prototype Jeep EV est un 4x4 appartenant à la catégorie des véhicules électriques Range Extended. le moteur électrique de 200 kW (268 ch) délivre ici un couple de 400 Nm. Avec environ 30 litres de carburant, ce tout-terrain possède une autonomie de plus ou moins 640 km, dont plus de 60 km en mode entièrement électrique. Chrysler étudie, en outre, la possibilité d'intégrer des moteurs électriques aux quatre roues pour profiter du couple en conduite extrême. Enfin, la familiale Chrysler EV fait appel à un moteur de 190 kW (255 ch) développant un couple de 350 Nm. Elle est capable d'atteindre 100 km/h en 9 secondes. Le Chrysler EV Range Extended peut parcourir une distance de 65 km en mode électrique et bénéficie d'une autonomie de 640 km environ avec 30 litres d'essence.

