L’hypercar Aston Martin-Red Bull à 4 millions d’euros ?

Suite à l’annonce de l’hypercar début mars, le site australien Drive révèle une première estimation de prix, un chiffre de moins de 100 exemplaires, ainsi qu’un premier prototype dès juin !

Annoncé en grande surprise début mars, l’AM-RB 001 se positionne comme la future référence de l’automobile, voulant marier « art et technologie », et visant des chronos plus rapides qu’une F1 sur circuit. Sans aucune précision initiale, le projet d’Aston Martin et Red Bull Racing a laissé filer de nouvelles informations.







Ultra-exclusive ?

« Le maximum sera de 99, c’est tout » a assuré Andy Palmer, le PDG d’Aston Martin aux Australiens de Drive, « elle sera très très limitée ». En tous cas plus exclusif que la (500 ex.), que la « Sainte Trinité » des hypercars McLaren P1 (375 ex.), Ferrari LaFerrari (499 ex.) ou Porsche 918 Spyder (918 ex.), mais moins que la Koenigsegg Regera à 80 unités.





La plus chère du monde ?

Selon les informations recueillies, ou plutôt les estimations encore assez vagues, le prix de l’AM-RB 001 pourrait atteindre 4 millions d’euros. Avec un tel chèque à débourser, l’hypercar anglo-autrichien serait ainsi dans le Top 3 des voitures les plus chères de la planète, entre les 3,96 millions d’euros de l’ultra-rare Lamborghini Veneno Roadster (9 unités) et les 3 millions de la Lykan Hypersport (7 modèles).

Dès juin ?

Si la super-sportive Aston-Red Bull n’est pas attendue avant 2018 sur les routes, il se pourrait qu’un prototype soit dévoilé très rapidement, voire dans quelques mois. Drive nous annonce qu’un premier prototype serait dévoilé dès le Festival of Speed de Goodwood (Royaume-Uni) en juin, et serait donc probablement roulant !



En attendant, Andy Palmer a confirmé au média australien que « deux éditions limitées verront le jour chaque année », suite aux Vulcan et Vantage GT12 de 2015. Quelles seront les prochaines ? Une petite Vanquish aux hormones ?