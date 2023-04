Lamborghini Aventador GT : la rumeur d'une 4 portes à Genève

Alors que tout le monde évoque une variante Roadster, c'est une inédite déclinaison rallongée qui viendrait animer le stand Lamborghini au Salon de Genève 2013, selon une rumeur.

Si l'on en croit les anglais de CAR, le supercar Lamborghini Aventador se munirait d'un concept 4 places, et 4 portes.



Une Estoqador ?

Il y a 4 ans, Lamborghini réfléchissait sérieusement à une berline future, illustrée par le concept-car Estoque de toute beauté, trônant au Mondial de l'Auto 2008. Depuis, la marque italienne a abandonné le projet pour sa diversification, qui s'effectuera par le futur SUV Urus. Mais une rumeur venue du site anglais CAR vient démontrer que la berline n'est pas morte-née, car elle s'exposerait en prototype dès mars prochain...



Inattendu

Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, CAR estime que deux nouveautés seront donc sur le stand du taureau, l'attendue Aventador Roadster au hard-top en carbone, et donc une certaine Aventador GT sous forme de concept. Selon les britanniques, ce serait une Aventador à l'empattement allongé, pour accueillir deux petites places, et sans doute une carrosserie 4 portes à ouverture antagoniste (type MINI Clubman ou Mazda RX-8). nous restions sceptiques devant ce futur prototype, mais faisons confiance au design ravageur de Sant'Agata Bolognese.



Sans plus d'informations sur cette "Lamborghini Aventador GT Concept", nous voyons plus certainement la version Roadster pour le 8 mars prochain, date d'ouverture du Salon de Genève 2013.