Lamborghini Aventador S 2017 : Nouveau nom, nouveau look !

La nouvelle mouture de la Lamborghini Aventador arrivera en 2017. Et à cette occasion, elle devrait porter le nom d'Aventador S.

Lancée en 2011, la Lamborghini Aventador s'apprête à subir un lifting pour l'année 2017. Mais ce ne sera pas tout, Lamborghini lui apposera un nouveau nom.



Rendez-vous au salon de Genève 2017 ? Ce sont nos confrères d'AutoGuide qui ont dévoilé les plans de Lamborghini pour l'année 2017. Selon eux, la marque de Sant'Agata Bolognese va effectuer un restylage de l'Aventador, sa supercar. Baptisée « Aventador S », elle disposerait d'éléments de carrosserie redessinés, d'un habitacle retravaillé et d'une puissance améliorée. Actuellement, sous le capot de l'Aventador, on trouve un V12 de 6.5 litres de 700 chevaux. Et d'après les informations d'Autoguide, l'Aventador S passera à 740 chevaux !



Cette nouvelle Lamborghini pourrait être présentée officiellement en mars 2017 lors du Salon de Genève. C'est d'ailleurs lors de ce salon, en 2011, que le public avait découvert la première version de l'Aventador. Et si le calendrier est respecté, Lamborghini s'attaquera ensuite aux déclinaisons de l'Aventador S : la version roadster et la version SV (SuperVeloce).



