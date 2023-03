Lamborghini Aventador : site officiel et nouvelles photos

Elle n'en fini pas de faire parler d'elle la Lamborghini Aventador. La supercar italienne s'offre un site dédié tout en noirceur, de nouvelles photos, et un configurateur en ligne.

La Lamborghini Aventador LP 700-4 s'invite sur le Web, et s'implante par un site officiel.



Maintenant : le site !

Après les teasers, le Salon de Genève, le prix, etc, la Lamborghini Aventador s'annonce de nouveau via son nouveau site internet Aventador.com, où l'on retrouve l'essentiel des informations sur la belle italienne. Entre photos, caractéristiques techniques, configurateur et réseau mondial, il y a de quoi s'occuper.









Jouer des couleurs

Un configurateur est disponible en ligne, permettant de voir son futur joujou, ou simplement conmntempler la supercar sous de nouvelles teintes. Il en existe 13 au total, entre robes mat, ou métalisées. Même jeu pour l'intérieur, où l'on teste les associations unies ou bicolores.







Carnet complet !

Il fallait s'y attendre, la Lamborghini Aventador LP 700-4 a déchaîné les foules, autant que les clients fortunés puisque le carnet de commandes est plein jusqu'en 2012. Il n'est pas précisé le nombre d'unités prévues pour le moment, mais il tournerait autour de 700. Sur la durée de vie de la supercar, Lamborghini a prévu que 4.000 exemplaires maximum seront produits.



Et arrivera bientôt la vidéo, nous le pensons, le teaser « carbone » de 19 secondes laissant plus que sur notre faim.