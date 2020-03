Lamborghini Gallardo Spyder Performante, un ADN de Superleggera

Lamborghini est en pleine forme. Entre le renouvellement de la Lamborghini Murcielago et la réflexion autour de la Lamborghini Estoque, la marque continue de décliner la Lamborghini Gallardo.

En attendant d'en savoir plus sur les prochaines Lamborghini, la marque italienne continue de développer ses modèles actuels, comme avec la Lamborghini Gallardo Spyder.



Une Superleggera décapotable

On ne sait pas comment qualifier cette Lamborghini Gallardo Spyder Performante. S'agit-il d'une Lamborghini Gallardo Superleggera à qui on aurait enlevé le toit ? Ou bien alors, une Lamborghini Gallardo Spyder cuisinée à la sauce Superleggera ? On ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que cette version Performante surclasse la Lamborghini Gallardo Spyder en matière de performances.









Fiche technique alléchante

Qu'a-t-elle de plus, cette Lamborghini Gallardo Spyder Performante ? A vrai dire, c'est ce qu'elle a en moins qui change la donne : 65 kilos ont été grappillé par rapport à la Lamborghini Gallardo Spyder. Mais rassurez-vous, elle a aussi un petit truc en plus. Ou plutôt 10 trucs en plus : le moteur V10 passe de 560 ch à 570 ch. Dans les faits, cela permet à la Lamborghini Gallardo Spyder Performante de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, mais conserve une vitesse de pointe identique à la Gallardo Spyder classique.







