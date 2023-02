Lamborghini Gallardo : une ultime édition “Squadra Corsa” ?

La “petite” Lamborghini s'apprête à passer le relais à celle que l'on appelle Cabrera. Or le coupé n'a pas dit son dernier mot et délivrerait une édition finale Squadra Corsa, surprise cette semaine en essais en Italie sur le site SupercarTeam.

Dernière ultime version ?

Tandis que Lamborghini fête ses 50 ans avec les spectaculaires Veneno et Egoista, le modèle le plus populaire, la Gallardo, attend toujours sa remplaçante. Agée de 10 ans, le coupé devrait mis au placard à partir de 2014, au profit de celle que l'on appelle pour le moment Cabrera. Pour patienter, le constructeur n'a d'autre solution que d'apporter une nouvelle édition pour étirer la carrière de la Gallardo.



Au vu des photos scoop publiées sur le site transalpin SupercarTeam, cette nouvelle et possible ultime édition serait "l'équivalente de la Super Trofeo Stradale pour la version restylée", qui a débuté au Mondial de l'Automobile à l'automne 2012.



Quelles évolutions ?

Sur le lot de photos, nous observons un camouflage appliqué sur la partie avant et les jupes latérales, preuve des évolutions, et surtout un imposant aileron fixe, haut perché, identique à celui de la . Autres éléments de cette dernière, le capot moteur noir et ses dix ouvertures, soit une par cylindre, et les jantes noires à cinq branches.



Concernant le moteur, pas de surprise à attendre, le 5,2 litre V10 sera sans nul doute bloqué à 570 canassons, et le poids stabilisé à 1.340 kg, de quoi expédier la Gallardo à 100 km/h en 3,4 secondes environ et d'atteindre les 325 km/h en pointe.



Apparemment sans Cabrera au Salon de Francfort, espérons que cette Lamborghini Galladro "Squadra Corsa" vienne apporter de l'actualité sur le stand de la marque au taureau.