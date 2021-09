Lamborghini présente la Huracán LP 610-4 2014 en photos, infos et vidéo

La remplaçante de la Gallardo est présentée officiellement ce vendredi 20 décembre, un cadeau de Noël avant l'heure via ce supercar au moteur V10 de 610 chevaux, et avalant le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et dépassant 325 km/h.

Âme de taureau ?

La pression est grande, elle succède à plus de 10 ans de carrière et 14.022 exemplaires de la Gallardo, la dénommée Huracán LP LP 610-4 devient ce vendredi 20 décembre 2013 la petite soeur de l'Aventador.



Dieu du vent, du feu et de la guerre chez les Mayas, signifiant "ouragan" en espagnol, le patronyme "Huracán" est traditionnellement emprunté au monde de la tauromachie, reprenant le nom du taureau de Conte de la Patilla ayant bataillé en août 1879, avec "son caractère implacable et en restant défiant et invincible", et "connu pour son courage hors-pair et son sens de l'attaque impressionnant".



Style "baby-Aventador" ?

La ressemblance de la Huracán avec la grande soeur frappe au premier coup d'oeil, grâce au nez plongeant et au cockpit en position avancée, aux optiques horizontales à double "Y" à diodes, surmontant un bouclier sculpté quasiment identique à l'actuelle Superleggera. L'allure parait plus fluide, aidée par la suppression des grandes ouïes latérales, ici remplacées par une aération dans la continuité du pavillon et des jupes latérales.



L'arrière, proche de la Gallardo, est plus massif que le reste de la carrosserie avec ses couches horizontales, mais aux diodes bien plus fines, tout en gardant le large extracteur d'air et les deux doubles sorties d'échappement ovales. Visible sur une seule photo, l'habitacle fait un énorme bond en avant et semble loin de la Gallardo avec ses traits torturés, ses compteurs entièrement numériques (écran 12,3 pouces), son cuir Nappa et l'Alcantara omniprésents, ou ses grandes palettes pour des changement de vitesses aisés même en virage.



610 ch pour 1.422 kg

Comme attendu, c'est bien un moteur 10 cylindres en V (V10) de 5,2 litres, nouveau selon Lamborghini, qui rugira en position centrale arrière avec un système d'injection directe IDS ou "Inezione Diretta Stratificata". Comme le veut son nom, la Huracán crache 610 chevaux à 8.250 tr/min, et un couple de 560 Nm à 6.500 tr/min, via la boîte à double embrayage "Lamborghini Doppia Frizione" (LDF) et la transmission intégrale (4 roues motrices).



Avec un poids limité à 1.442 kg par le châssis mélant fibre de carbone et aluminium, le "petit" supercar de Sant'Agata Bolognese sera capable d'engloutir le 0-100 km/h en seulement 3,2 secondes, une demi-seconde de mieux que la Gallardo, le 0-200 km/h en 9,9 secondes et d'atteindre 325 km/h en pointe. Et pour arrêter la furie, les freins sont en carbo-céramique.



Des efforts ont également été réalisé sur le point de la consommation, la Huracán ne demandant que 12,3 l/100 km en moyenne et émettant 290 g/km de CO2, contre 13,7 l/100 km et 330 g/km pour la Gallardo.



Lancement en mars

Cependant, la voiture ne sera pas visible publiquement avant trois mois. Lamborghini réserve la primeur à ses clients et VIP à partir de janvier à travers 130 présentations privées organisées dans 60 villes autour du monde.



La révélation finale sera effective au Salon de Genève, le 6 mars 2014, avant les premières livraisons prévues "au printemps 2014".