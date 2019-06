Lamborghini se prépare à fêter ses 50 ans

En 2013, Lamborghini soufflera ses 50 bougies. Un demi-siècle d'existence que la marque italienne compte célébrer avec un modèle spécial. La future Lamborghini Aventador pourrait bien en faire les frais.

Lamborghini réfléchit déjà aux célébrations de ses 50 ans d'existence comme constructeur automobile.



Un demi-siècle d'histoire

C'est en 1963 que Ferruccio Lamborghini décide de construire ses propres voitures, et fonde la marque automobile Lamborghini. En quelques années, l'Italien réussit à produire des modèles ultra-sportifs, capables de rivaliser avec Ferrari. L'un des modèles les plus emblématiques reste la Lamborghini Countach. Lancée dans les années 70, elle offrait un look résolument futuriste. D'autres modèles ont également marqué les esprits, comme la Lamborghini Diablo ou, plus récemment, la Lamborghini Murcielago. Aujourd'hui, la marque italienne appartient au groupe Volkswagen.



Des modèles anniversaire

Lamborghini a déjà proposé des éditions spéciales de certaines de ses voitures pour célébrer ses anniversaires. En 1988, une Lamborghini Countach 25th Anniversary voyait le jour, et présentait un design légèrement différent du modèle de référence. En 1993, la Lamborghini Diablo SE30 commémorait les 30 années du constructeur italien, et affichait un poids revu à la baisse pour une puissance revue à la hausse. Une centaine de modèles vit le jour. Dernièrement, une Lamborghini Murcielago limitée à 50 exemplaires fut proposée pour les 40 ans de la marque.



Une Lamborghini Aventador spéciale 50 ans ?

Selon Topspeed.com, la future Lamborghini LP700-4, probablement baptisée Lamborghini Aventador, devrait faire l'objet d'une édition spéciale. Ce nouveau modèle, fleuron de la gamme du constructeur italien, n'a pour le moment pas été présenté par la marque, mais ses caractéristiques ont déjà filtré. La Lamborghini Aventador accueillera un V12 de 700 ch, lui permettant d'effectuer le 0 à 100km/h en moins de 3 secondes.



A moins que pour son 50è anniversaire, Lamborghini ne décide de préparer un modèle totalement exclusif. La Lamborghini Sesto Elemento fait figure de candidate idéale.