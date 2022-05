Des LEGO Formule 1, Ferrari, Porsche et McLaren à venir !

Comment s'offrir une Formule 1 de la Scuderia Ferrari, une 911 de course ou la dernière McLaren P1 sans dépenser 100 briques ? La solution, leurs livrées LEGO "Speed Champions", qui seront lancées au printemps 2015.

De quelques centaines de milliers d'euros pour une Porsche 911 RSR jusqu'à 10 millions d'euros pour la F1 de la Scuderia Ferrari, les bolides de rêves sont pour 99,9% d'entre-nous inaccessibles. LEGO a pensé à vous et à votre âme d'enfant en réalisant des versions bien moins onéreuses.







Des autos qui ne cassent pas des briques ?

Nommée "Speed Champions", la nouvelle série des briques danoises est dédiée aux automobiles les plus désirables de la planète. Côté sport, deux Formule 1 avec la monoplace de la Scuderia Ferrari, la F14 T, et celle de McLaren, la MP4-29 à moteur Mercedes, afin de confronter Jenson Button à Fernando Alonso, ou encore des Porsche 911 RSR, GT3 R Hybrid et Ferrari 458 GT3.



Chez les voitures de routes, le fameux trio des hypercars hybrides est à l'honneur via l'Italienne (V12 963 ch), la Britannique (V8 916 chevaux) et l'Allemande (V8 887 ch). Evidemment, les formes originelles se sont un peu perdues, mais là est tout le charme et le tradition des briques LEGO.



L'entreprise de jouets n'a pas indiqué pour le moment le prix des modèles ni si des packs seront proposés. La sortie est programmée en mars 2015.



Si vous préférez les vraies, voici par exemple la Ferrari LaFerrari





ou encore la McLaren P1