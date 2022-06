Lewis Hamilton dans le prochain Call of Duty !

Le sport automobile, la mode, la musique et maintenant les jeux vidéo. Lewis Hamilton est toujours à la recherche de nouvelles expériences.

Le triple champion du monde de F1 n’a jamais caché son faible pour les jeux vidéo. Il pourra, s’il le souhaite, croiser son personnage dans le nouveau Call of Duty, intitulé Infinite Warfare, qui sortira le 4 novembre prochain. Lewis Hamilton joue un vrai rôle dans la campagne solo du jeu, car il est présent dans six scènes sous le rôle d'un ingénieur.

Le principal intéressé a déclaré : « c’est un véritable honneur de participer à ce jeu et à la franchise. Je suis un fan de Call of Duty depuis très longtemps. Le fait d'être mis au cœur du jeu - que ce soit par le processus de scan facial, de travailler avec l'équipe de motion capture ou simplement de rencontrer les développeurs et de réaliser l'ampleur de leur investissement pour le jeu - a contribué à rendre cette expérience incroyable ».

It#39;s awesome to think I#39;ll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU