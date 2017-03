Lexus LC 500 (2017) : à partir de 109.000€ !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Un an après avoir été dévoilée au salon de Détroit 2016, la Lexus LC 500 arrive dans l'Hexagone. Découvrez son prix et ses équipements !

En 2016, Lexus profitait du salon automobile de Détroit pour nous présenter sa dernière recrue baptisée LC 500. Quasiment identique au concept-car LF-LC (2012), le constructeur a fait de son coupé LA plus belle voiture de l'événement américain. En plus de ce titre, il faut lui reconnaître un chant fabuleux grâce à son moteur V8 fort de 477 ch (clairement audible dans la vidéo).

Plus d'un an après son exhibition, le carnet de commande français vient d'ouvrir. Intéressés ? Lisez attentivement ce qui va suivre.

Un chèque à 109.000€

Les deux protagonistes (la LC 500 et la LC 500h) sont toutes deux disponibles au même prix, soit une entrée de gamme de 109.000€. Au menu : sièges en cuir chauffants et ventilés, jantes de 20 pouces, suspensions adaptatives ou encore affichage tête haute. Rajoutez à cela une large palette d'aide à la sécurité (détection angle mort, lecture des panneaux de signalisation, alerte franchissement de ligne etc.)

► Voir les photos de la Lexus LC 500 (2017)





Aïee... le malus !

Cette finition "Executive" est épaulée par celle baptisée "Sport +". Disponible au prix de 119.000€, elle propose notamment des jantes de 21 pouces, un aileron arrière rétractable, des roues arrière directrices, une sellerie en alcantra et bien d'autres encore. Avec un tel tarif, la Lexus LC 500 viendra - par exemple - titiller la Mercedes S 400 Coupé et ses 367 ch.

Ce qu'il faudra prendre en considération c'est le malus écologique. Celui-ci est affiché à 10.000€ pour la Lexus LC 500 contre 860€ pour la Lexus LC 500h.