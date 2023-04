Limitation de vitesse : les routes françaises à 80 km/h ?

La Commission Alcool, Stupéfiants, Vitesse du Conseil National de la Sécurité Routière a émis cette semaine une recommandation relayée par l'AFP, suggérant de baisser de 10 km/h la vitesse maximale sur l'ensemble du réseau secondaire en France. Une proposition qui sera étudiée par le Ministère le l'intérieur le 16 ami prochain.

Pour réduire de 450 le nombre de morts sur nos routes en France, une des quatre commissions du CNRS préconise de passer la totalité du réseau secondaire à 80 km/h au lieu de 90, et non pas uniquement certains départements.



Guerre aux excès de vitesse

Un texte a été publié ce mercredi 26 mars par la Commission Alcool, Stupéfiants, Vitesse du Conseil National de la Sécurité Routière où cette dernière recommande de baisser la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur l'ensemble du réseau secondaire en France (alors qu'il était question au départ que de quelques départements test) Une mesure qui, conjuguée à un report du trafic vers les autoroutes mieux sécurisées, permettrait de réduire de 450 le nombre de morts sur nos routes; l'objectif étant de descendre sous la barre des 2000 décès d'ici 2020. Cette proposition sera soumise au Ministère de l'Intérieur le 16 Mai prochain ; lequel prendra ensuite la décision d'adopter ou pas cette nouvelle réglementation mais tout porte à croire qu'il se prononcera en sa faveur, étant donné les propos de Manuel Valls en janvier dernier.



A noter que cette pratique est déjà en vigueur dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas où le nombre de morts sur la route est bien plus bas qu'en France.