Los Angeles 2013 : Mercedes confirme son GLA 45 AMG Concept

Mercedes a profité du Salon de Los Angeles pour présenter de manière officielle le GLA 45 AMG Concept, son concept de SUV compact qui sera équipé comme ses grandes soeurs d'une puissante motorisation.

Ce n'est pas une surprise mais il a étonné son monde : le Mercedes GLA 45 AMG Concept a été présenté officiellement au Salon de Los Angeles 2013, et le SUV en impose avec son bloc quatre-cylindres de 360 ch et un couple de 450 Nm.

Un SUV compact, robuste et sportif

On l'avait déjà déjà aperçu dans des versions pas encore définitives, c'est aujourd'hui le cas : Mercedes a dévoilé lors du Salon de Los Angeles GLA 45 AMG Concept, un SUV compact à l'allure résolument sportive, avec des jantes de 21 pouces sautant aux yeux, l'aileron diffuseur à l'arrière plus qu'imposant et les inscriptions « Turbo AMG » sur les côtés qui se remarquent elles aussi. Et que dire des quatre sorties d'échappement et des petites touches de rouge qui, définitivement, donnent à cette Mercedes GLA 45 AMG Concept un profil ultra-sportif ?