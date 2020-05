Los Angeles: Nissan dévoile la 370Z

Après une longue période d'attente, Nissan a dévoilé la 370Z au salon de Los Angeles. La sportive japonaise dispose d'un moteur 3,7 litres et d'une boîte ajustant le régime moteur.

La 370Z poursuit la mythique lignée des Nissan et Datsun Z. Les références aux modèles précédents sont d'ailleurs légion. Le profil fait toujours penser à la 350Z. Mais Nissan rappelle que la ligne de la vitre arrière est une " réminiscence de l'original 240Z apparu en 1970 ". La sportive nipponne se donne toutefois une esthétique plus agressive et une silhouette plus trapue. Ainsi, l'empattement du nouveau Z est plus court que la précédente génération d'environ 100 mm (2550 mm contre 2650 mm). Les roues arrière ont d'ailleurs été avancées. La longueur totale a perdu 70 mm (4250 mm contre 4320 mm) alors que la largeur et la voie arrière ont été augmentées de respectivement 33 et 55 mm. La carrosserie, plus rigide, est aussi plus légère. Bonne nouvelle pour le nouveau moteur 3.7 litres de plus de 300 chevaux.



Le nom indique la cylindrée du bolide : la 370Z est maintenant propulsée par un moteur 3,7 litres VQ37VHR à distribution variable VVEL (Variable Valve Event and Lift). La puissance distillée par ce bloc est de 331 ch pour un couple de 366 Nm (sous réserve d'homologation). La zone rouge est située à 7000 tr/min. Comparé à la version précédente, environ 35% des éléments moteur sont inédits. La nouvelle boîte mécanique 6 vitesses dispose d'un système de changement de vitesse synchronisé avec fonction "SynchroRev Match" ajustant automatiquement le moteur au régime idéal lors des changements de rapport. Selon Nissan, cela procure dans les phases d'accélération et de rétrogradage des changements de vitesses plus souples. Nissan proposera aussi une deuxième transmission avec palettes au volant.



Maintenant, le moteur s'enclenche grâce à un bouton de démarrage. Les cadrans sont plus grands sur le tableau de bord redessiné. D'ailleurs, les compteurs sont dans l'axe de la colonne de direction pour toujours offrir une bonne visibilité. La console centrale sépare désormais les deux sièges. Il faut également noter que la traverse arrière a disparu, remplacée par des renforts structurels plus discrets. Un nouvel espace de rangement se présente derrière les sièges. Enfin, le coffre est toujours accessible via un hayon. La plage arrière rétractable est proposée en série sur le 370Z.



Les livraisons débuteront en Europe au printemps 2009.

