Lotus vous apprend à conduire sur la neige

Conduire sur une route enneigée ou verglacée demande une certaine dextérité, et requiert parfois un apprentissage. Lotus propose des stages de pilotage sur neige et sur glace, au volant d'un modèle de la marque anglaise.

Lotus a mis en place un programme d'apprentissage de conduite sur neige pour ses clients.



Evora on Ice

Avec l'arrivée des premiers flocons de neige, voilà une idée qui pourrait s'avérer utile. Lotus vient d'annoncer la mise en place d'un programme baptisé « Ice Attack ». Sous ce nom quelque peu guerrier se cachent des stages de conduite... sur glace. Et ces cours de conduite sur neige se déroulent au volant de la très élégante Lotus Evora.



Un champion du monde des rallyes en renfort

Pour ces stages de conduite sur neige, Lotus s'est adjoint les services d'une pointure en terme de pilotage en conditions d'adhérence précaires. Le Finlandais Juha Kankkunen, ancien pilote de rallyes, s'est associé à cette initiative. Quadruple champion du monde des rallyes et vainqueur du Paris-Dakar, le Finlandais possède une école de conduite sur neige dans son pays natal.



Direction la Finlande

Ces stages de conduite sur neige proposé par Lotus se déroulent en Finlande, à 60 km au sud du Cercle Arctique. Au programme, briefing théorique sur la conduite sur glace, petit galop d'essai pour s'acclimater aux conditions d'adhérence limitées, cours pratique de pilotage pour user au mieux de l'accélérateur, du frein et du frein à main sur sol glissant... Une petite course en Lotus Evora est même organisée, pour mettre à l'épreuve l'apprentissage à vitesse plus élevée !



Un menu très copieux mais une addition assez salée : plus de 2.000 euros pour suivre ce stage de conduite sur neige et sur glace. Mais l'hébergement durant 2 nuits dans un confortable hôtel est inclus.