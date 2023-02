Lotus Exige S désormais disponible avec boite automatique Stéphanie OLIVERO | Écrit pour

Lotus avait annoncé, fin octobre l'arrivée, d'une nouvelle Exige S pourvue d'une boîte automatique. Ce jeudi, la marque britannique est revenue plus en détails sur ce modèle décliné en deux versions, coupé et roadster. Cette transmission, qui lui permet de gagner en réactivité, sera proposée plus exactement en option.