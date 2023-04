Lotus Exige Sport 350 2016 : plus légère et plus rapide

La marque anglaise a dévoilé le 9 décembre 2015 la nouvelle version de l'Exige, la Sport 350, avec un V6 de 350 chevaux et un poids revu à la baisse de 51 kg.

Les amateurs de Lotus attendent ce bébé depuis 3 ans ,et ils ne seront pas déçus.



No Limit : la Lotus Exige LF1 sur circuit









Lotus Exige se met au régime

Présenté comme l'incarnation ultime du modèle, la Lotus Exige Sport 350 est 51 kg plus légère que la précédente Exige S et légèrement plus puissante. La sportive est livrée avec un nouveau hayon allégé par des fentes de ventilation en forme de persienne, une batterie, des supports moteurs et une console centrale, également allégés.



La tuyauterie du système de ventilation est également conçue à partir de matériaux composites, plus léger, et l'isolation acoustique optimisée. Enfin, la nouvelle carrosserie de l'Exige Sport 350 génère 42 kg d'appui à 160 km/h. Rapidité et légèreté font bon ménage chez Lotus.











Un moteur légèrement plus performant

Sous le capot, le moteur V6 double arbre à cames en tête de 3,5 litres offre une puissance de 355 chevaux pour un couple de 400 Nm. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses ou une transmission automatique en option. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil britannique.



Mais, associé à sa masse inférieure, la sportive permet un 0 à 100 km/h effectué en 3,8 secondes (version automatique, 3,9 s sur boîte manuelle) et une vitesse de pointe de 274 km/h (261 en auto).







Le prix de la Lotus Exige Sport 350 commence à 74.630 euros, et sera mise en vente en Février 2016.

