Marché auto : baisse de 20% en février 2012

Les ventes de voiture neuves ont encore largement chuté le mois dernier, de 20,2% exactement, pénalisé par des français en mauvaise forme, dont Peugeot à -35% ou Renault à -31%.

Les marques françaises ont beaucoup souffert en février 2012, voyant leur part de marché baisser de 60,6 à 54,2%.







Ouch les françaises !



Si Dacia (-9%) compense chez Renault où la marque mère cède 31%, chez PSA le moral doit être dans les chaussettes lorsque l'on consulte les chiffres de ventes du mois dernier. Citroën est quasiment dans le mouvement du marché à -22%, par contre Peugeot est à l'agonie à -35%. Néanmoins, le duo 207/206+ reste n°1 en France sur les deux premier mois devant les Clio et Mégane, l'honneur est encore sauf.







Les Tops



Les marques Kia et Hyundai n'ont rien compris à la tendance du marché et progressent fortement en février. Kia augmente ses ventes de 48%, Hyundai de 50%, soit une part totale de marché de 3,1%, contre 1,7 il y a un an, avec plus de 5.000 unités. mercedes est aussi à saluer, affichant +61%, ainsi que Lancia doublement presque ses chiffres, Skoda à +28% et MINI à +31%.