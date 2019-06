La nouvelle Mazda 3 a été annoncée par le constructeur. Elle devrait être dévoilé à Los Angeles puis à Bologne en version 5 portes.

Cinq ans après la dernière refonte, la Mazda 3 se renouvelle. Le constructeur d'Hiroshima nous promet une génération au comportement sportif, plus sobre et plus silencieuse. La Mazda 3 Sedan à découvrir à Los Angeles fin novembre répondra aux spécifications américaines, avec des moteurs 2,0 et 2,5 litres. Pour l'Europe, il faudra attendre le dévoilement de la berline 5 portes normalement programmé pour le salon de Bologne fin de l'année.

