Mazda présentera un concept-car au Salon de Tokyo 2015

Mazda présentera, de nouveau en première mondiale, un concept de voiture de sport totalement inédit lors du prochain salon automobile de Tokyo.

Une filiation avec la Mazda RX-8 ?

Ce cliché sombre dévoile rien ou presque. Un long capot, un pavillon fuyant et un arrière digne des grandes sportives se terminant par une double sortie d'échappement. Le constructeur évoque « un look résolument moderne qui affiche clairement sa filiation avec la marque ». Le reste n’est que supposition. Depuis l'arrêt du modèle RX-8, Mazda n'a plus de sportive à son catalogue. La filiation avec les modèles RXsemble couler de source. Ce concept peut également annoncer le grand retour du moteur rotatif… Les fans de cylindrés en sauront plus à l'ouverture du salon de Tokyo.

L'ancêtre présumé : la Mazda RX-8Mazda mettra en avant son approche exclusive en matière de plaisir de conduite. Dans le cadre d'une exposition spéciale dédiée au sport automobile, le constructeur présentera deux Mazda MX-5 en version compétition, tandis que la légendaire Mazda Cosmo Sport 110S de 1967, premier modèle de série de la marque à moteur rotatif, rendra hommage à la longue tradition de Mazda.

