McLaren MP4-12C Spider : premières photos et Jenson Button

Attendue par les amateurs de supercar, la MP4-12C Spider a livré ses premières images ce vendredi, McLaren les accompagnant d'une vidéo des ressentis de Jenson Button à son volant.

Objectif 300km/h pour la future McLaren MP4-12C Spider dont voici les premières photos !

Terrain ouvert

Il y a un an, la première McLaren "nouvelle génération" était commercialisée, le coupé MP4-12C. Un style pas aussi spectaculaire que sa mécanique, un V8 biturbo de 3,8 litres développant 600 chevaux donnant des accélérations impressionnantes et une expérience de conduite exceptionnelle. Un an plus tard, une évolution est programmée avec 25 chevaux supplémentaires, et en parallèle du Festival of Speed, la version Spider se confirme. Deux photos l'illustrent, juste de quoi prouver que la 12C Spider ôte le toit, annonçant une vitesse de pointe à 300 km/h.

Button au volant

En addition de ces premiers clichés, fort peu démonstratifs, McLaren a publié une vidéo où le pilote de Formule 1 Jenson Button raconte son expérience au volant de la MP4-12C Spider. Avec une certaine ambiguïté entre cette nouveauté et la F1, l'anglais assure que "l'on sent les pneus, on sent les freins, on sent la voiture" et que l'absence de toit "vous fait sourire chaque seconde lorsque vous la conduisez".

Cette Mclarn MP4-12C Spider sera dévoilée le 3 juillet prochain, et commercialisée probablement en fin d'année.