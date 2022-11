McLaren P15 : nouveaux détails sur la future tueuse d'Aventador

Mclaren a récemment confirmé qu'une sportive, située à mi-chemin entre la 12C et la P1, était bien en préparation dans ses usines. Baptisée P15, elle sera pourvue d'un moteur V8 3.8 litres censé concurrencer les performances des Aventador ou F12berlinetta. La marque britannique n'a pas donné d'autres indications, estimant que son développement n'était pas suffisamment avancé.

Face aux Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Aventator et autres supercars du type Porsche 911, McLaren dégaine son arme : une P15, qui en est à peine à ses prémices ; d'où le peu d'informations délivrées par son constructeur.



Unique certitude

Dans une interview accordée à Autocar, Mike Flewitt a fourni quelques petites précisions au sujet de sa future P15, cette supercar positionnée entre la 12 C et la P1 que la marque anglaise a entrepris de développer ces prochaines années. Le chef exécutif de McLaren Automotive a validé l'hypothèse d'un V8 3.8 litres turbocompressé, semblable à celui du 12 C sans pour autant en dire plus. Spécificités moteur, matériaux utilisés, systèmes électroniques : la Mclaren P15 n'étant pas encore à un stade suffisamment avancé dans sa création.





Rivale assurée des Porsche

Mclaren annonce cette Mclaren P15 comme une rivale des Ferrari F12 Berlietta et Lamborghini Aventator. Mais la principale cible du groupe dirigé par Ron Dennis est Porsche avec ses 911 Turbo et Turbo S. Comme la P13, modèle situé à l'autre extrémité de la gamme, la P15 doit permettre d'accroitre la production de McLaren. On évoque un chiffre situé aux alentours des 7000 véhicules produits chaque année par la marque, avec l'arrivée de ces deux modèles.



Le prix de cette Mclaren P15 devrait avoisiner les 400 000 £, soit à peu près 480 000 €... à comparé aux 145 000 € de la P13.