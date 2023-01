McLaren Sport Series 2015 : un teaser tout en drift pour la future sportive anglaise Loïc CHENEVAS-PAULE | Écrit pour

Surnommée "Baby McLaren", la Sport Series, un futur monstre au V8 en position centrale arrière et dont le lancement est attendu au printemps 2015, se dévoile un peu plus via une image postée ce 18 décembre sur les réseaux sociaux par la firme de Woking.