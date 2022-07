Mercedes A45 AMG : les photos officielles, ou presque

Brutale version de la nouvelle Classe A, cette préparation maison venue d'AMG s'illustre de manière officielle par Mercedes avec un prototype légèrement camouflé.

Aux dernières nouvelles, cette Mercedes A45 AMG contiendrait au mieux 370 chevaux sous le capot.

L'animal sort de son terrier

Affalterbach, Allemagne, une bête noire pointe le bout de son museau et passe la porte de l'enclos dans un ronflement rauque. Non, ce n'est pas un taureau évadé mais le dernier bébé d'AMG qui pose officiellement sur ces clichés type "scoop". Camouflé pour dissimuler ses boucliers spécifiques, le dérivé sport de la Mercedes Classe A s'annonce très musclé.

Plus que du lourd, un record ?

Mercredi, nous vous parlions des derniers détails confirmé par Mercedes. Le 4 cylindres cubant 2.0 litres et porteur de turbo sera officiellement le bloc de cette A45 AMG. Par contre, la puissance est encore inconnue et varie selon les sources, de 330 à 370 chevaux. Cette puissance maximale serait largement supérieure alors à ses rivales Audi RS3 et BMW M135i et serait synonyme du meilleur ratio ch/litre au monde sur une voiture de série. Autre projection, une vitesse maximale de 280 km/h avec pack AMG Driver Package, au lieu des 250 km/h habituels.

La Mercedes A45 AMG devrait se préciser davantage à sa présentation en bonne et due forme, espérons au Mondial de l'Auto fin septembre.