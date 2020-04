La nouvelle Mercedes-AMG E43 présente son V6 biturbo de 401 ch

Avant son intronisation au Salon de New York le 25 mars 2016, Mercedes-AMG dévoile en images, la première version haute performance de la Classe E W213 qui se nomme désormais E43.

La nouvelle version haut de gamme de chez Mercedes, la Mercedes-AMG E43 4MATIC, s’équipe d’un moteur V6 aux belles performances.

AMG à cinq rayons de 19 pouces avec une finition noire brillante, et la version de 20 pouces est en option. La puissance de freinage est fournie par disques avant de 360x36 mm avec étriers à quatre pistons et 360x26 mm à l’arrière. L’E43 4MATIC bénéficie d'une suspension sport et des amortisseurs adaptatifs sans oublier les trois systèmes de conduite : Confort, Sport et Sport Plus.

La Mercedes-AMG E43 en images officielles

Mercedes-AMG E43 4MATIC développe 34 chevaux supplémentaires et conserve le même chiffre de couple. Intéressant, sachant que la berline Mercedes-AMG pèse 1.840 kg (conducteur, bagages, réservoir de carburant de 90% inclus). Le modèle sera dévoilé au Salon de New York et sera disponible sur commande à partir du 20 Juin en Europe pour un prix non dévoilé qui devrait tourner autour de 120.000 euros.





