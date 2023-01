Mercedes-AMG GT par Dime Racing : un démon de 745 chevaux

En plus de participer au Pirelli World Challenge, Dime Racing est un préparateur américain de talent comme le prouve son récent travail qui a rendu encore plus terrible la Mercedes-AMG GT.

Basée en Californie, Dime Racing est d'abord connu comme étant une structure compétitive qui participe au Pirelli World Challenge avec la redoutable SLS AMG GT3. Mais une autre facette de cette entreprise américaine vaut également le détour.

Grand Format : Tesla Model S P85D face aux Mercedes-AMG GT et Lamborghini Huracan sur circuit !





Deux gros turbos et...

En collaboration avec la firme à l'étoile, le préparateur étasunien a préparé une AMG GT encore plus radicale ! Plus qu'un monstre, il s'agit clairement d'un vrai démon. Au programme : une puissance atteignant les 745 chevaux et 990 Nm de couple grâce à l'installation de deux turbos plus imposants sur le V8 de 4,0 litres ainsi qu'à quelques retouches opérées sur l'électronique et le système de refroidissement.











Mécanique sur-mesure

Le reste de la mécanique n'est également pas snobé dans la bataille avec une suspension modifiée et l'apparition de quelques appendices aérodynamiques. De quoi permettre – et sans aucun doute – d'oublier les 3,6 secondes qu'il faut à la version GT R de 585 équidés pour abattre le 0-100 km/h, ce qui est déjà plus rapide de 4 et 2 dixièmes que les variantes GT et GT S.

Lewis Hamilton présente la Mercedes-AMG GT R 2016





Très limitée

Mais comme pour tout chef d'oeuvre mécanique annoncé, il faut mettre le prix afin de pouvoir faire joujou avec le monstre. Celui-là ne sera proposé que dans certaines concessions Mercedes-AMG outre-Atlantique au prix de 150.200 dollars, soit environ 137.000 euros. Et petit détail supplémentaire : cette version proposée par Dime Racing sera limitée à seulement 100 exemplaires.

C'est ça l'exclusivité !

Grand Format : Mercedes-AMG GT, la tueuse de 911 à l'essai