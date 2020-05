Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo : un concept magnifiquement virtuel

Réalisé pour le jeu vidéo Gran Turismo 6 sortant sur Playstation 3 en décembre, le Vision Gran Turismo est la création folle de Mercedes-Benz pour célébrer les 15 ans de la série, et sera même exposé - en vrai - à l'échelle 1.

Mercedes se lâche

En cette fin d'année 2013, de nombreux jeux vidéos de course sortent à temps pour Noël. L'un d'eux est Gran Turismo, exclusivement pour Playstation 3 (et non la nouvelle PS4) et comportera de nombreux concepts virtuels pour les 15 ans de la série. L'un d'eux est réalisé par Mercedes-Benz AMG, qui dévoile son Vision Gran Turismo.



Sorte de supercar déluré, ce Gran Turismo épouse un dessin tout en longueur et à l'allure très basse, dans l'esprit d'un autre concept conçu pou Gran Turismo, la Citroën GT. Enrobée d'une teinte "flèche d'argent", la Mercedes virtuelle oublie son code esthétique actuel et livre des courbes généreuses, une gueule au ras du sol rappelant l'Infiniti Essence, un profil évoquant davantage les Aston Martin ou Jaguar, et une poupe agressive avec ses 8 sorties d'échappement trapézoïdales.



Et même "en vrai" !

Pour les futurs joueurs ou ceux s'imaginant ce bolide en mouvement, la Vision Gran Turismo est supposée accueillir un V8 biturbo d'une puissance de 585 chevaux et 800 Nm de couple. Le poids serait contenu à 1.385 kg grâce à une structure en aluminium et des éléments en fibre de carbone, le tout étant stoppé par des freins en carbo-céramique.



Et mieux que de belles images de ce prototype virtuel, Mercedes-Benz exposer une maquette à l'échelle 1 dans son centre de RD de Sunnyvale, en Californie. Sinon, il faudra se contenter du jeu vidéo Gran Turismo 6, qui sera disponible avec d'autres concepts spécifiquement créés en décembre prochain sur PS3.