Mercedes CLA 45 AMG camouflée en photos et vidéo

La CLA est la future version berline 4 portes de la nouvelle Classe A. Vendue à partir de 2013, cette nouveauté s'offre une vidéo sous camouflage, dans sa version sportive AMG.

Commercialisée l'an prochain, la Mercedes CLA 45 AMG et ses 350 chevaux s'illsutrent de façon précoce.



Avant-propos

Comme la Série 1 chez BMW et l'A3 chez Audi, la Classe A sera déclinée en plusieurs versions et carrosseries. Au sein de la gamme de la compacte Mercedes-Benz, nous trouverons la berline, qui aura son propre nom, CLA. Cette dernière, comme la 5 portes, sera propose en version sportive "45 AMG", munie du 2,0 litres turbo attendu aux alentours de 350 chevaux.



Espion, mais pas trop

Cette quatre portes ne sera disponible qu'en 2013, mais comme toute nouveauté très attendue, les scoops sont nombreux, et l'on a déjà aperçu sa version AMG dénuée de camouflage lors d'un tournage de sa vidéo promotionnelle (oui, comme la lundi). Mais la marque de Stuttgart joue avec les photographes et vidéastes espions en livrant des modèles camouflés, mais de manière officielle.



Camouflage officiel

Ainsi, plusieurs médias ont pu prendre le volant de la CLA 45 AMG pour des essais sur neige, afin d'essayer la berline en avant-première et de mettre en avant la transmission intégrale 4MATIC, dont l'appellation est inscrite dans les flammes de la carrosserie. Une vidéo a même été diffusée par Mercedes-Benz pour découvrir la berline hautes-performances sur sols glissant, et parfaire notre idée de ses lignes, qui seront celles d'une mini-CLS.



La présentation officielle de la Mercedes CLA devrait intervenir au Salon de Détroit, le 13 janvier 2013.