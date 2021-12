Mercedes CLS, la nouvelle génération au Mondial de l'Auto

Modèle stratégique, la nouvelle Mercedes CLS débarque au Mondial de l'Auto avec un environnement totalement différent, puisque les rivales Audi A7 sportback et Porsche Panamera la défient de front.

Au Mondial de l'Auto, la nouvelle et seconde génération de la Mercedes CLS change d'aspect mais garde son concept originel.

La Mercedes CLS, c'est quoi ?

Objet de niche dans une galaxie de modèle, la Mercedes CLS proposait dans sa première version une berline 4 portes aux allures de coupé, offrant une atmosphère de luxe pour 4 occupants installés dans un véhicule faisant tourner les têtes. La nouvelle génération se muscle et perd son aspect coupé, mais reste bien plus avenant qu'une classique Mercedes Classe E.

Luxarium

La nouvelle Mercedes CLS est clairement plus axée haut de gamme lorsque que l'on pénètre dans l'habitacle, avec un traitement plus sobre et raffiné. Des équipements comme l'avertisseur de franchissement de ligne, d'angle morts, aide au stationnement, phares à LEDs, 11 airbags, viennent se greffer à une offre pléthorique de série, mais aussi en option, une tradition Mercedes.

Choix triple au démarrage

Habitué des gammes complexes, le constructeur de Stuttgart ne propose au lancement que 3 versions de sa Mercedes CLS. Elles sont les 2 motorisations BlueEfficiency, équipées du Start-Stop, en l'occurrence les CLS 250 CDI (diesel 204 ch) et essence CLS 350 (V6 306 ch) ainsi que le CLS 350 CDI (V6 diesel 265 ch). Le CLS 500 (V8 408 ch) sera proposé plus tard.

Plus seule

A sa sortie en 2004, la Mercedes CLS faisait office de pionnière et créatrice du segment des coupés 4 portes de luxe. Cela lui a permis de se diffuser à quelques 170.000 exemplaires, or la nouvelle version devra lutter avec les nouvelles Porsche Panamera - plus sportive et haut de gamme - et surtout l'inédite Audi A7 Sportback, présentée aussi au Mondial de l'Auto 2010. Et n'oublions pas la future BMW Série 6 berline prévue en 2012...

Les commandes seront ouvertes le 29 janvier 2011 à un tarif débutant à 63.300 euros, pour des livraisons effectives à partir d'avril 2011.