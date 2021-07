Mercedes CLS Shooting Brake : toujours pionnière

Variante break de la belle et grande berline Mercedes, cette carrosserie unique sur la marché vient redonner l'exclusivité à la CLS, et un style très dynamique.

Première de son genre, la Mercedes CLS redevient une pionnière grâce à cette version Shooting Brake.

Toujours copiée, jamais égalée

Toute en courbes, élancée et cachant de façon magistrale ses 5 mètres de long, la Mercedes CLS faisait son effet à sa première sortie en 2004. Depuis, Audi et BMW ont tenté leur chance chez les "coupés 4 portes" avec des A7 et Série 6 Gran Coupé. La deuxième mouture de 2010 pouvait susciter quelques critiques, les muscles prenant place avec l'évolution du style maison. Des critiques qui seront enterrées à la vu de cette inédite variante Shooting Brake, identique à son show-car révélé il y a deux ans.

Quelle gueule !

Car la ligne de la Mercedes CLS semble dessinée à l'origine pour être ce break de charme, plus que le "break de chasse" qu'elle veut être. Ses 2 centimètres gagnés - soit 4,96 m - ne gâchent rien et offre même un volume de coffre grimpant de 520 à 590 litres. Et le toit tombant, la hauteur est ainsi identique à la berline, 1,41 mètre. Par contre, la priorité n'est pas à la visibilité, les vitres s'affinant en allant vers la poupe. Son habitabilité sera renforcée par une deuxième rangée de 2 + 1 places, rabattable, pour un plancher en bois (merisier et incrustation chêne) totalement plat avec rails en aluminium, et une ouverture de hayon automatique.

Le catalogue déjà connu

Sans surprise, la gamme de cette Mercedes CLS Shooting Brake est celle de la berline. Elle démarre ainsi par le bloc diesel 2.1 litres 204 ch (250 CDI), rejoint par le 3.0 litres V6 265 ch (350 CDI) ainsi que par les deux moteurs essence 3.5 litres V6 306 ch (500) et 4.6 litres V8 408 ch (500). Viendra ultérieurement la CLS 63 AMG (5.5 litres V8) et ses 457 ch. La boîte automatique 7G Tronic Plus est de série sur tous les modèles, la transmission intégrale 4MATIC étant proposée sur les CLS 350 CDI et 500. Question équipement, 5 coloris et 5 inserts différents sont possibles, avec une nouveauté étant des finitions porcelaine. Sinon, tout est reconduit entre éclairage 100% diodes et diverses aides comme l'avertisseur de collisions, de franchissement de ligne ou de somnolence.

Le Mercedes CLS Shooting Brake n'a pas encore donné sa date de sortie, ni ses tarifs qui débuteraient à minimum 65.000 euros.