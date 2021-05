Mercedes dévoilera un GLC à l’hydrogène en 2017

Dans l’univers des combustibles alternatifs, le secteur de l’automobile se tourne de plus en plus vers l’hydrogène. Mercedes a annoncé qu’il présenterait un modèle de cet acabit au Salon de Francfort 2017.

Voiture électrique, à eau, au gaz naturel, et à l’hydrogène : les constructeurs se cassent la tête pour trouver une alternative à l’essence et au diesel.



L’hydrogène est une source d’énergie essentielle dans l’avenir, utilisé comme carburant pour produire de l’électricité, ses performances environnementales ne sont plus à prouver. Le développement de véhicules à pile à combustible n’est plus un rêve, - du moins en Allemagne ou au Danemark - et les autres constructeurs prennent également le train en marche.



Mercedes a travaillé pendant des années sur le sujet et il semble que déjà en 2017, les fans de SUV pourront admirer un modèle de la firme de Stuttgart roulant à l’hydrogène au salon de Francfort. D’après Thomas Weber, responsable de la recherche et du développement du département du constructeur allemand, serait visé une autonomie de 600 km pour les piles à combustible.

Comment évolue le marché de l’hydrogène ?

Mercedes-Benz n’est évidemment pas le seul constructeur automobile à travailler sur une voiture avec une pile à combustible. Toyota se développe, tranquillement mais surement, dans ce secteur et propose un modèle Mirai qui roule à l’hydrogène. Honda a présenté son modèle FCX Clarity qui fonctionne avec de l’hydrogène gazeux, ce qui permet, à la sortie des échappements, d’apercevoir uniquement de la vapeur d’eau.



BMW a annoncé son intention de sortir son propre véhicule à hydrogène mis à à la vente après la fin de la décennie. Dernièrement, le Pentagone a commandé à General Motors un 4x4, basé sur le Chevrolet Colorado, roulant à l'hydrogène et qui sera utilisé dans des zones de combat, notamment pour des missions de reconnaissance.

En 2008, Automoto essayait le premier Nissan X-Trail 100% hydrogène, à découvrir ci-dessous.