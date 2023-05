Mercedes ESF Concept 2009 : la sécurité avant tout

L'ESF Concept 2009 marque le grand retour de l'étoile sur le devant de la scène technologique et sécuritaire. Celui-ci complète surtout la vaste gamme d'équipements dernier cri chers à la firme.

Cette berline marquée de l'étoile repose sur la base de la S400 hybride et se présente comme une nouvelle vitrine technologique roulante. Des innovations appelées, dans un futur plus ou moins proche, à voir le jour sur des modèles de série.





Mercedes dégaine à son tour

Leader il y a encore quelques années sur le thème de la sécurité, la marque à l'étoile semblait dépassée dernièrement par , PSA ou auteurs de technologies inédites comme l'avertisseur d'angle mort, l'indicateur de franchissement de ligne continue et reconnaissance des panneaux (dans l'ordre des trois constructeurs nommés). Mercedes repart à l'attaque avec son nouveau concept ESF, comme Electronic Safety, dont le premier exemplaire remonte au début des années 1970.



Le prototype 2009 accueille ainsi de nombreuses innovations. En premier lieu la berline reçoit un inédit ''Airbag frein'' situé à l'avant sous la voiture. Ce dernier se déploie en cas de collision et ralentit le véhicule afin d'absorber au mieux la violence de l'impact. La structure même du véhicule adopte également montants de caisse en métal gonflables afin d'absorber le choc et de stabiliser la caisse.



Concept intelligent

L'habitacle accueille aussi son lot de nouveautés. Il est équipé d'un prétensionneur latéral de siège permettant de ramener les sièges vers le centre du véhicule (de 5 cm) lors d'une collision latérale. Mercedes poursuit en intégrant une multitude de coussins gonflables supplémentaires comme l'airbag de ceinture et l'airbag central de tête (pour que le conducteur et son passager ne se heurtent pas).

Enfin le prototype Mercedes est intelligent. Il communique avec les autres véhicules pour signaler des obstacles sur la chaussée ou une détérioration des conditions météorologiques.



Dernier point : l'éclairage est au centre des préoccupations. La combinaison entre des caméras infrarouges et une centaine de diodes LED par phare prévient et illuminent automatiquement un danger potentiel. Il est quasiment acquis que certaines de ces innovations dans le domaine de la sécurité aboutissent prochainement au sein des véhicules de la marque, mais quand et à quel coût ? A ces questions, Mercedes n'apporte pas encore de réponses.